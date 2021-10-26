Хлопок газа случился в жилом доме в городе Видное в Подмосковье

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Россия, Московская область, Ленинский городской округ, Видное Карта всех событий

В жилой многоэтажке в подмосковном городе Видное произошел хлопок газа. Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с произошедшим. Об этом во вторник, 26 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

По словам источника «ВМ», медики уже провели осмотр пятерых детей и троих взрослых.

Информация о пострадавших уточняется.

В ходе проверки, проведение которой поручено Видновской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования. Ход проверочных мероприятий поставлен на контроль, — сообщил пресс-секретарь подмосковной прокуратуры.

По его словам, по поручению исполняющего обязанности прокурора Московской области Андрея Ганцева для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место выехал исполняющий обязанности Видновского городского прокурора Александр Саломаткин.

Взрыв газа в жилом доме в Набережных Челнах

В понедельник, 25 октября, в жилом доме в Набережных Челнах произошел взрыв газовоздушной смеси. По данным МЧС, это случилось в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома.

В результате были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. По последней информации, пострадали пять человек, одна из пострадавших позже умерла. Спасатели также эвакуировали 93 жильца.

Следователи возбудили уголовное дело.

Также заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев заявил, что жильцам пострадавшей от взрыва газа пятиэтажки окажут необходимую финансовую помощь.

Позже в СК сообщили, что владелец квартиры, в которой произошел взрыв газа, злоупотреблял алкогольными напитками и состоял на учете у нарколога.

По данным следствия, мужчина в 2010 году отказался от услуг газоснабжения. При этом металлическая заглушка была установлена на газовой плите гражданина.