В Киеве заявили об отсутствии «даже намека» на переговоры о транзите газа с РФ

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Глава украинской компании «Нефтогаз» Юрий Витренко во вторник, 30 ноября, сообщил, что нет «даже намека» на переговоры с Россией о заключении нового договора на транзит газа.

По словам Витренко, в настоящее время никаких переговоров по этой теме с российской стороной не ведется.

— Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров... Мы обсуждаем с американцами и немцами, что все бы мы хотели, чтобы транзит продолжился, но русские не хотят начинать эти обсуждения, — приводит слова руководителя компании агентство Reuters.

Он также выразил сожаление по поводу того, что участие «Нефтогаза» и «Оператора ГТС Украины» в сертификации газопровода «Северный поток — 2» не дает Украине возможности приостановить данный процесс.

Витренко подытожил, что Киев будет готов оспаривать финальную сертификацию трубопровода в суде, если будут основания полагать, что он противоречит европейскому законодательству.

Прибыль, которую Украина ежегодно получает от транзита российского газа, сократится более чем на миллиард долларов после того, как газопровод «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в докладе Международного валютного фонда (МВФ). В документе отмечается, что последние пять лет украинская сторона получала от транзита российского топлива около 2,5 миллиарда долларов в год. В текущем году плата за транзит может сократиться на 40 процентов по сравнению с прошлыми годами.