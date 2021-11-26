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Международный валютный фонд оценил потери Украины от запуска «Северного потока — 2»

Полина Долганова

В мире
Международный валютный фонд оценил потери Украины от запуска «Северного потока — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Прибыль, которую Украина ежегодно получает от транзита российского газа, сократится более чем на миллиард долларов после того, как газопровод «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

В документе отмечается, что последние пять лет украинская сторона получала от транзита российского топлива около 2,5 миллиарда долларов в год.

В текущем году плата за транзит может сократиться на 40 процентов по сравнению с прошлыми годами.

— После ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» объем газа, проходящего через Украину, может еще больше уменьшиться, при этом доходы Украины от транзита прогнозируются в среднем на уровне 1,2 миллиарда долларов в год, — приводит слова аналитиков фонда ТАСС.

Международный валютный фонд оценил потери Украины от запуска «Северного потока — 2»

8 ноября компания «Газпром» сообщила о завершении строительства «Северного потока — 2».

1 ноября глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что запуск «Северного потока — 2» и сокращение транзита российского газа через Украину в Европу увеличивает шансы войны между Россией и Украиной.

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