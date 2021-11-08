Газпром сообщил о завершении строительства «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено, проект готов к запуску. Об этом заявил заместитель главы департамента Газпрома Алексей Фиников в понедельник, 8 ноября.

— Газопровод «Северный поток — 2» завершен и готов к запуску, — приводит слова Финикова ТАСС.

3 ноября СМИ сообщили, что процесс получения разрешения со стороны Германии на использование «Северного потока — 2» может затянуться до мая 2022 года. Федеральное сетевое агентство Германии должно будет вынести предварительное решение по сертификации до 8 января.

После этого его передадут на двухмесячное рассмотрение в Европейскую комиссию. Ее вердикт не будет иметь обязательный характер, но процесс может растянуться до 8 мая.

Затем регулятор получит возможность выдать лицензию газопроводу. Поставки по «Северному потоку — 2» могут начаться на следующий день после одобрения со стороны агентства. При этом Берлин может ускорить бюрократические процессы на фоне энергетического кризиса в Европе.

28 октября польский нефтегазовый концерн PGNiG направил Газпрому письмо с просьбой снизить цену на поставляемый в страну газ. Предприятие считает, что существует место для снижения цен на газ, уточнил глава компании Павел Маевский.