Портал mos.ru запустил сервис аренды спортивных площадок

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Онлайн-сервис «Вместе со спортом», позволяющий брать в краткосрочную аренду спортивные зоны появился на портале mos.ru. С его помощью москвичи могут найти и забронировать площадку для тренировок.

В каталоге сервиса представлено более ста спортивных зон, среди которых теннисные корты, футбольные площадки, спортивные залы, автодромы и даже конноспортивный манеж.

— Наш новый сервис позволяет арендовать площадки для занятий спортом. Причем в каталоге представлены не только крупные московские базы, центры и комплексы, но и районные спортивные зоны. Достаточно зайти на mos.ru и подобрать подходящую площадку по виду спорта и расположению, — цитирует министра Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко официальный сайт мэра Москвы.

Сервис оснащен подробной системой поиска и фильтров, которые помогут пользователям подобрать спортивную зону на их вкус. Так, например, для бронирования в сервисе открыты тиры для пулевой и лазерной стрельбы, автодромы, гребной бассейн, легкоатлетические дорожки, бильярдные залы и другие спортивные зоны.

Оплатить аренду можно при помощи банковской карты, электронного кошелька или счета мобильного телефона.

Уточняется, что услуга доступна людям старше 18 лет, имеющим российское гражданство, а также индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

Днем ранее, 29 ноября, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о появлении в мобильном приложении Московской электронной школы (МЭШ) сервиса, в котором школьники столицы смогут создать свое портфолио с достижениями в олимпиадах, науке, творчестве и спорте.