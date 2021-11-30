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Диетолог Гинзбург рассказал, кому нельзя пить много чая

Ирина Игнатенко

Общество
Диетолог Гинзбург рассказал, кому нельзя пить много чая
Фото: Pexels

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, кому нельзя пить чай в больших количествах.

Так, сократить потребление чая стоит гипертоникам.

— Чай содержит тонизирующий фактор — теин так называемый. Теин может оказывать на человека возбуждающее действие, приводить к повышению артериального давления, особенно, если человек склонен к этому, — пояснил диетолог в комментарии Nation News.

К чаю, как и к кофе, с осторожностью нужно относиться и тем, у кого наблюдаются тревожные расстройства, проблемы со сном, заболевания депрессивного спектра. Так, зеленый чай, выпитый вечером, может вызвать бессонницу. Поэтому этот напиток лучше пить в первой половине дня.

При бессоннице лучше выбрать чай из трав: мяты, душицы, зверобоя.

Диетолог добавил, что чай обладает и рядом полезных свойств. Напиток обладает противовоспалительным свойством, так как в нем содержатся катехины. Они рассматриваются как факторы, препятствующие старению, защищающие от возрастных болезней, онкологии.

До этого эксперты назвали виды чая, которые помогут справиться с зимней хандрой.

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