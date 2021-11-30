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Проверка организована в Люберцах по факту взрыва в частном доме

Полина Долганова

Происшествия
Проверка организована в Люберцах по факту взрыва в частном доме
Фото: РЕН ТВ

В подмосковных Люберцах организовали доследственную проверку по факту хлопка газа в частном доме. Об этом во вторник, 30 ноября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

— Следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области организовано проведение проверки по факту хлопка произошедшего в частном двухэтажном доме, — рассказала представитель ведомства.

Она уточнила, что на место ЧП выехала группа следователей и криминалистов. В настоящее время они устанавливают причины произошедшего.

Взрыв в одном из частных домов в подмосковных Люберцах произошел во вторник, 30 ноября. Взрыв в деревне Торбеево, доме 22, прогремел примерно в 04:48 по московскому времени. В результате случившегося дом частично обрушился, при этом последующего пожара на месте ЧП не наблюдалось. Из дома удалось спасти восьмилетнюю девочку. Ее передали специалистам скорой помощи. Из дома также вышли двое взрослых и еще один ребенок. Они выбрались из здания самостоятельно еще до приезда спасателей.

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