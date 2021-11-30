Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Аналитик рассказал, когда баррель нефти снова будет стоить 80 долларов

Ирина Игнатенко

Экономика
Аналитик рассказал, когда баррель нефти снова будет стоить 80 долларов
Нефть.jpg / Фото: pixabay.com

Стоимость нефти может вырасти до 80 долларов за баррель. Дальнейшая динамика будет зависеть от распространения нового штамма коронавируса и принимаемых в мире ограничительных мер. Такое заявление сделал в комментарии ФАН аналитик Артем Деев.

Специалист пояснил, что нефтяной рынок резко отреагировал на сообщения о штамме «омикрон», поэтому цена нефти пошла вниз. Основные американские фондовые индексы упали на 2-2,5 процента.

В настоящее время ОПЕК + взял паузу, чтобы оценить ситуацию. По прогнозам аналитика, на предстоящем декабрьском заседании ОПЕК + может принять решение не повышать уровень добычи с января следующего года.

Если такое решение будет принято, то стоимость нефти может начать расти до уровня около 80 долларов за баррель, добавил аналитик.

26 ноября на фоне сообщений о новом штамме коронавируса из Африки и срочного совещания ВОЗ стоимость нефти резко пошла вниз. Нефть за сессию обвалилась с уровня 82 доллара до 72 долларов за баррель. В настоящее время уже наблюдается повышение котировок. 30 ноября цена на нефть марки Brent растет на 4,43 процента — до 74,76 доллара за баррель. Цена на январские фьючерсы WTI увеличилась на 5 процентов — до 71,56 доллара за баррель, передает RT.

До этого вице-премьер России Александр Новак сообщил об огромных запасах нефти и газа в стране.

Читайте также:
ОПЕК+ Нефть Цены
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отношения с Германией после Меркель лучше не станут

Павел Воробьев
Павел Воробьев

Реальные события драматичнее сценариев

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Мы разучились ценить свободу и независимость

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Заложники идеологических штампов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Главный приз конкурса присуждается…

Все мнения
О проекте