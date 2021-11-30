Аналитик рассказал, когда баррель нефти снова будет стоить 80 долларов

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Стоимость нефти может вырасти до 80 долларов за баррель. Дальнейшая динамика будет зависеть от распространения нового штамма коронавируса и принимаемых в мире ограничительных мер. Такое заявление сделал в комментарии ФАН аналитик Артем Деев.

Специалист пояснил, что нефтяной рынок резко отреагировал на сообщения о штамме «омикрон», поэтому цена нефти пошла вниз. Основные американские фондовые индексы упали на 2-2,5 процента.

В настоящее время ОПЕК + взял паузу, чтобы оценить ситуацию. По прогнозам аналитика, на предстоящем декабрьском заседании ОПЕК + может принять решение не повышать уровень добычи с января следующего года.

Если такое решение будет принято, то стоимость нефти может начать расти до уровня около 80 долларов за баррель, добавил аналитик.

26 ноября на фоне сообщений о новом штамме коронавируса из Африки и срочного совещания ВОЗ стоимость нефти резко пошла вниз. Нефть за сессию обвалилась с уровня 82 доллара до 72 долларов за баррель. В настоящее время уже наблюдается повышение котировок. 30 ноября цена на нефть марки Brent растет на 4,43 процента — до 74,76 доллара за баррель. Цена на январские фьючерсы WTI увеличилась на 5 процентов — до 71,56 доллара за баррель, передает RT.

До этого вице-премьер России Александр Новак сообщил об огромных запасах нефти и газа в стране.