Полиция обыскала дом Мэрилина Мэнсона из-за обвинений в сексуальном насилии

Фото: instagram.com/marilynmanson

Сотрудники полиции Соединенных Штатов обыскали дом популярного певца Мэрилина Мэнсона из-за дела о сексуальном насилии. Об этом сообщили зарубежные СМИ.

По сведениям источников, полицейские изъяли из квартиры исполнителя жесткие диски и другие носители информации. Впоследствии их проанализируют в прокуратуре Лос-Анджелеса.

— Дом Мэрилина Мэнсона кишел детективами из департамента шерифа округа Лос-Анджелес, и это связано с текущим расследованием по делу о сексуальном насилии в отношении него. Наши источники в правоохранительных органах сообщают нам, что детективы специального подразделения по делам жертв пришли в дом шок-рокера рано утром в понедельник, исполняя ордер на обыск, — передает американское издание TMZ.

Уточняется, что Мэрилин Мэнсон отсутствовал в собственном жилье во время процедуры обыска.

Рок-исполнитель не в первый раз обвиняется в сексуальном насилии. Например, в мае этого года экс-возлюбленная Мэрилина Мэнсона обратилась в суд, заявив, что подверглась насилию со стороны музыканта. Также она сообщила, что певец демонстрировал ей видео, из-за которого она начала бояться за свою жизнь.