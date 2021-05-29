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Бывшая девушка Мэрилина Мэнсона обвинила его в насилии
Фото: instagram.com/marilynmanson

Бывшая девушка Мэрилина Мэнсона обвинила его в насилии

Анастасия Колоскова

Звезды

Экс-возлюбленная американского рок-исполнителя Мэрилина Мэнсона обратилась в суд, заявив, что подверглась насилию со стороны музыканта. Также она сообщила, что певец демонстрировал ей видео, из-за которого она начала бояться за свою жизнь. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на исковое заявление пострадавшей.

Женщина утверждает, их отношения с Мэнсоном завязались в 2011 году.

По ее словам, в определенный момент певец заставил ее посмотреть видеоролик под названием Groupie («Поклонница»), носитель которого хранил в сейфе. Видео якобы запечатлело сцены с применением оружия и унижением. Согласно заявлению, на кадрах певец угрожал пистолетом свой молодой поклоннице, которая была пристегнута к стулу. Эта видеозапись, по словам женщины, заставила ее беспокоиться о собственной безопасности. Сам музыкант признался, что видео было снято после концерта в 1996 году, утверждает истица.

Кроме того, женщина обвинила Мэнсона в том, что он изнасиловал ее, а после угрожал убийством.

Близкий к Мэрилину Мэнсону источник пояснил изданию, что указанная видеозапись на самом деле являлась короткометражным фильмом, который был снят по сценарию. По его словам, это видео планировалось использовать в будущем проекте.

Ранее сообщалось, что 26 мая полиция в американском штате Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест певца Мэрилина Мэнсона, которого обвиняют в нападении на видеооператора во время выступления в Гилфорде в 2019 году.

До этого Мэнсона обвинили в сексуальном насилии и домогательствах его бывшая помощница Эшли Уолтерс, а также несколько известных актрис и моделей, состоявших с ним в отношениях, среди которых Эсме Бьянко, Эван Рейчел Вуд и Морган Смитлайн.

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