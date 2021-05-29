«Ударил кулаком по лицу»: Милану Тюльпанову избил бывший возлюбленный

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Телеведущая Милана Тюльпанова подверглась нападению со стороны бывшего бойфренда Евгения Чуприно. Об этом девушка рассказала в своем Instagram-аккаунте.

По словам знаменитости, молодой человек приехал к ее дому, чтобы поговорить, и попросил ее выйти.

— Я вышла. Он меня ударил кулаком по лицу. Насильственным путем затащил к себе в машину, отобрал мой телефон, не давал мне выйти. Держал мою голову между двумя передними сидениями и заставлял меня говорить, что я его люблю и выйду за него замуж, — рассказала бывшая жена футболиста Александра Кержакова в разделе Stories.

Девушка призналась, что Евгений не отпускал ее до тех пор, пока она не выполнила требование.

Знаменитость сообщила подписчикам, что намерена зафиксировать побои и обратиться в правоохранительные органы.

Позже Милана опубликовала фотографию заявления в полицию по поводу произошедшего инцидента. Она рассказала, что ранее уже становилась жертвой насилия со стороны неадекватного мужчины, но тогда побоялась придать ситуацию огласке. Теперь же она намерена довести дело до конца и добиться справедливого наказания для обидчика.

Ранее Милана Тюльпанова ответила на вопрос, почему вокруг жен футболистов «всегда скандалы», объяснив это тем, что их семейные пары находятся в публичном пространстве.

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