«Я бы оставил такую же»: Познер раскрыл содержание записки Жванецкого, адресованной Богу

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Телеведущий и журналист Владимир Познер, ставший героем передачи на телеканале «Россия 1», рассказал о том, что написал его друг, сатирик Михаил Жванецкий незадолго до кончины в записке, адресованной Богу.

Как пояснил Познер, в Иерусалиме существует традиция оставлять записки между камней Стены Плача, которая осталась от святыни иудаизма — Второго храма.

— И я как-то спросил своего друга, ушедшего, к сожалению, не так давно Михаила Жванецкого: «Слушай, а ты оставил записку, когда был там?» Он говорит: «Да, оставил». Я спросил, что он написал. Он ответил: «Я оставил свой номер телефона». Чтобы Господь мог ему позвонить в случае чего. Я бы оставил такую же записку, — рассказал телеведущий в программе«Судьба человека».

Напомним, писатель и сатирик Михаил Жванецкий скончался в ноябре прошлого года на 89-м году жизни.

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