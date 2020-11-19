«Никаких обид»: сын Жванецкого признался, что всегда хотел заслужить признание своего отца

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Наследство сатирика и актера Михаила Жванецкого оценивается специалистами в сумму более 200 миллионов рублей. Тем не менее его сына, писателя Андрея Рывкина, никогда не интересовала финансовая сторона их взаимоотношений. Сценарист с горечью вспоминает о том, как звездный отец не занимался воспитанием своего отпрыска, отказываясь в его признании.

— Быть сыном Михаила Жванецкого было потрясающе тяжело, но ни на секунду — даже сквозь злость, обиду и годы молчания — я не сомневался в том, что люблю его как отца, — поделился Андрей в памятном материале, посвященном Жванецкому, который вышел в журнале Esquire.

Рывкин рассказал о том, что первый разговор отца со своим сыном случился после памятного застолья с экс-президентом Борисом Ельциным. Андрей вспомнил, как Жванецкий, выпив спиртного, попросил федеральную службу охраны найти номер брошенного сына и позвонил ему. В том самом диалоге он постарался расспросить о том, что у него происходит в жизни, однако отец потерял интерес к историям про школу, тяготы домашнего задания и отношения с девчонками. Рывкин рассказал, что для Жванецкого он был «слишком скучным». Андрей, разоткровенничавшись, вспомнил, как он плакал от обиды, что не представляет для отца интереса в качестве собеседника, в отличие от прославленных друзей сатирика, таких как поэт Иосиф Бродский или балетмейстер Михаил Барышников.

В собственных сочинениях Андрей Рывкин припомнил самый «великий» афоризм отца, задевший его за живое, звучавший следующим образом:

— Андрей, сначала я должен полюбить тебя как собеседника, а уже потом — как сына, — заявил в давнем разговоре Жванецкий. К слову, артист попросил не называть себя «папой», сославшись на «монументальность» слова отец.

Рывкин позднее вспоминал, что на протяжении всей своей жизни он пытался заслужить признание Жванецкого, который в это время собирал стадионы слушателей. Тем не менее сын сатирика не держит зла на усопшего отца:

— Земля пухом. Никаких обид. Папа, я надеюсь, что тебе хорошо, — заключил сын Жванецкого.

Напоминаем, что сатирик Михаил Жванецкий скончался в возрасте 86 лет 6 ноября 2020 года.

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