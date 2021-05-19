Экс-помощница Мэрилина Мэнсона обвинила его в домогательствах и подала в суд

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Известного музыканта Мэрилина Мэнсона вновь обвинили в сексуальном насилии и домогательствах. Его бывшая помощница Эшли Уолтерс заявила, что музыкант, помимо собственных активных действий, еще и «предлагал ее своим влиятельным друзьям и коллегам из шоу-бизнеса».

Уолтерс сообщила о своем иске в суд, в котором она обвиняет рок-музыканта в сексуальном насилии, домогательствах и побоях. Происходили данные действия с августа 2010 года по октябрь 2011 года.

Также в иске указано, что музыкант «обращался с ней, как с личной собственностью, и неоднократно предлагал друзьям и коллегам». По словам экс-помощницы, они могли ее трогать, целовать и вступать с ней в интимную связь с дозволения музыканта.

Мэнсону не в первый раз предъявляют подобные обвинения. В апреле 2021 года актриса Эсме Бьянко заявила о насилии со стороны Мэнсона и о том, что он занимался торговлей людьми. Еще одна актриса Эван Рейчел Вуд рассказывала об «ужасных оскорблениях» от музыканта. Модель Эшли Морган Смитлайн обвинила Мэнсона в рукоприкладстве во время их отношений.

Представители музыканта, в свою очередь, отрицают все обвинения, а подобные ситуации значительно подняли популярность некоторых песен исполнителя, сообщает Пятый канал.

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