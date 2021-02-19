Полиция начала расследование по заявлениям о насилии в адрес Мэрилина Мэнсона

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Полиция Лос-Анджелеса в США проводит расследование по заявлениям о предполагаемом домашнем насилии со стороны известного рок-музыканта Мэрилина Мэнсона, Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на информацию от правоохранителей.

— Бюро по расследованию дел жертв насилия шерифа округа Лос-Анджелес расследует заявление (заявления) о домашнем насилии, имеющие отношение к господину Брайану Уорнеру, также известному как Мэрилин Мэнсон, который работает в музыкальном бизнесе, — отметили полицейские.

Напомним, американская актриса Эван Рэйчел Вуд, которая прославилась благодаря сериалу «Мир Дикого запада», заявила, что Мэрилин Мэнсон годами издевался над ней. По ее словам, она устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа. После в адрес музыканта с аналогичными обвинениями выступили еще как минимум четыре женщины. Они заявили о сексуальном и психологическом насилии со стороны звезды.

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