Юрий Лоза призвал запретить артистам в России хвастаться богатством

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Российский музыкант и композитор Юрий Лоза прокомментировал сообщение о том, что власти Китая намерены запретить местным знаменитостям хвастаться роскошью в социальных сетях.

Музыкант отметил, что полностью поддерживает данное решение. По его словам, российские артисты также не должны выпячивать свое богатство.

— У нас же было это при Советском Союзе! Может быть, это было не настолько гласно, но тем не менее было не принято хвастаться, — отметил он в комментарии ФАН.

Лоза рассказал, что когда его сын устроился на работу в оперу в Цюрихе, ему сказали, чтобы он не приходил в слишком вызывающей одежде, отметив, что люди из России к этому склонны. Швейцарцы отметили, что в обществе негативно относятся к тем, кто демонстрирует свое богатство.

По мнению Лозы, человек красен не богатством, а интеллектом.

Ранее управление по вопросам киберпространства Китая выпустило список правил для публикации в социальных сетях контента для знаменитостей. Местным звездам запретили показывать роскошь в социальных сетях, так как это противоречит социалистическим ценностям, передает Взгляд.ру.

До этого Юрий Лоза осудил звезд российского шоу-бизнеса за выступления в пьяном виде.