Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Юрий Лоза призвал запретить артистам в России хвастаться богатством

Ирина Игнатенко

Общество
Юрий Лоза призвал запретить артистам в России хвастаться богатством
Фото: Youtube / LABELCOM

Российский музыкант и композитор Юрий Лоза прокомментировал сообщение о том, что власти Китая намерены запретить местным знаменитостям хвастаться роскошью в социальных сетях.

Музыкант отметил, что полностью поддерживает данное решение. По его словам, российские артисты также не должны выпячивать свое богатство.

— У нас же было это при Советском Союзе! Может быть, это было не настолько гласно, но тем не менее было не принято хвастаться, — отметил он в комментарии ФАН.

Лоза рассказал, что когда его сын устроился на работу в оперу в Цюрихе, ему сказали, чтобы он не приходил в слишком вызывающей одежде, отметив, что люди из России к этому склонны. Швейцарцы отметили, что в обществе негативно относятся к тем, кто демонстрирует свое богатство.

По мнению Лозы, человек красен не богатством, а интеллектом.

Ранее управление по вопросам киберпространства Китая выпустило список правил для публикации в социальных сетях контента для знаменитостей. Местным звездам запретили показывать роскошь в социальных сетях, так как это противоречит социалистическим ценностям, передает Взгляд.ру.

До этого Юрий Лоза осудил звезд российского шоу-бизнеса за выступления в пьяном виде.

Читайте также:
Китай Юрий Лоза соцсети
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отношения с Германией после Меркель лучше не станут

Павел Воробьев
Павел Воробьев

Реальные события драматичнее сценариев

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Мы разучились ценить свободу и независимость

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Заложники идеологических штампов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Главный приз конкурса присуждается…

Все мнения
О проекте