«Я снова пропадаю»: Ольга Бузова вновь оказалась в больнице после побега

Фото: instagram/buzova86

Российская телеведущая, певица, блогер и с недавних пор актриса Ольга Бузова снова попала в больницу после того, как накануне сбежала из медицинского учреждения. Об этом звезда рассказала поклонникам в социальных сетях.

Бузова сообщила фолловерам, что пропадет на несколько дней из-за проблем со здоровьем и лечения.

— Я снова в больнице. Чтобы не мучить вас роликами из процедурных кабинетов, я снова пропадаю на несколько дней. Буду восстанавливать ручку, — заявила она на официальной странице в Instagram.

Фото: Instagram/buzova86

До этого Бузова призналась, что сбежала из больницы по причине многочисленных съемок и встречи с отцом в его день рождения. Однако, закончив все дела, она вновь оказалась в учреждении.

28 ноября певица устроила шикарный праздник по случаю дня рождения своего отца. Она собрала родных и гостей в дорогом московском ресторане. Звезда может организовать любую роскошь — ее доходы это позволяют. В беседе с писателем Александром Цыпкиным Бузова призналась, что у нее имеется солидная «подушка безопасности». За годы карьеры она скопила более миллиона долларов.