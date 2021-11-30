СМИ: В России могут ввести новые запреты для владельцев квадроциклов и снегоходов

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В Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации планируют ввести новые запреты для владельцев снегоходов, багги и квадроциклов. Об этом стало известно во вторник, 30 ноября.

Ведомство подготовило перечень неисправностей, при которых владение этими видами средств передвижения будет запрещено.

Так, например, водить багги или любой из вышеперечисленных видов техники будет запрещено, если у машины сломан тормоз или стоп-сигнал, отсутствует номер или не работает система выхлопа.

В настоящее время проект находится на рассмотрении. Новый перечень запретов разрабатывается на основании закона «О самоходных машинах и других видах техники», который вступит в силу в июле 2022 года, пишет «Коммерсантъ».

Недавно в проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) внесли несколько новых норм. Среди них штраф в одну–две тысячи рублей за передвижение по дорогам общего пользования на непредназначенных для этого транспортных средствах, среди которых снегоходы, болотоходы, мотоблоки и кроссовые мотоциклы.