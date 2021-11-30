Врач объяснил, зачем нужна масштабная вакцинация людей

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Врач общей практики Денис Прокофьев рассказал о том, зачем нужна массовая вакцинация людей.

Он привел в пример прививочную кампанию от гриппа.

По словам Дениса Прокофьева, массовую вакцинацию от гриппа в свое время начали из-за того, что появились патогенные вирусы А и В. Они не несли в себе такую опасность, как новые штаммы коронавирусной инфекции, но в некоторых случаях приводили к летальному исходу.

— Мы делаем вакцину от вирусов предыдущего года, давая нашему организму антитела и возможность распознать самые опасные, — отметил врач в комментарии «Царьграду».

Это дает возможность организму защитить себя в дальнейшем при столкновении с новыми мутациями вируса: даже если человек заболеет, он перенесет заболевание в легкой форме.

По словам врача, важно, чтобы прививка была сделана до начала эпидемиологического сезона, который, как правило, приходится на осенне-весенний период.

До этого сообщалось, что центр Гамалеи не выявил ограничений для одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19. К таким выводам сотрудники медицинского учреждения пришли в результате испытания, в ходе которого одновременно вводились вакцины от двух заболеваний сразу.