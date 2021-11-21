Центр Гамалеи не выявил ограничений для одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19

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Специалисты Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи выяснили, что ограничений для одновременного применения лекарственных препаратов от гриппа и коронавирусной инфекции нет. Об этом сообщил заместитель директора Центра Денис Логунов в воскресенье, 21 ноября, в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что к таким выводам сотрудники медицинского учреждения пришли в результате испытания, в ходе которого одновременно вводились вакцины от двух заболеваний сразу.

Однако в эфире телеканала «Россия 24» Логунов добавил, что оптимально выждать две недели между инъекциями.

Также Денис Логунов рассказал, что две стадии клинических испытаний детской вакцины от коронавируса завершились в России. По его словам, отечественный лекарственный препарат для детей показал хорошую переносимость в процессе эксперимента.

Во время беседы Владимир Путин заявил, что ревакцинировался от COVID-19 отечественной вакциной «Спутник Лайт». Он подчеркнул, что после повторной инъекции чувствует себя хорошо.