Детская поликлиника на 320 посещений в смену появится в районе Ховрино

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

улица Зеленоградская, владение 27, корпус 1 Карта всех событий

Завершилось возведение в районе Ховрино здания детской поликлиники, рассчитанной на 320 посещений в смену. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Здание было построено в соответствии с новым московским стандартом поликлиник, в нем будет просторный холл со «вторым светом», места комфортного ожидания для пациентов, а также понятная система навигации и кабинеты с современным оборудованием.

Всего в здании четыре этажа. На первом размесят вестибюль с гардеробом, буфет, санузлы, медицинские кабинеты, фильтр-бокс, служебные и вспомогательные помещения, а также обустроят зону для приема анализов. На втором и третьем этажах находятся медицинские кабинеты и зоны для ожидания приема. На четвертом этаже медицинские кабинеты, кабинет лечебной физкультуры на 10 человек с раздевалками, административные и вспомогательные помещения.

— На сегодняшний день ведутся кладочные работы наружных и внутренних стен, прокладываются внутренние инженерные коммуникации, началось устройство фасада. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году, — передает слова Загрутдинова официальный сайт мэра Москвы.

На территории у поликлиники планируется построить парковки для велосипедов и детскую площадку. Кроме того, территория будет озеленена кустарниками и деревьями. При этом фасады здания выполнены по нормам программы «Новый московский стандарт поликлиник».

До этого стало известно, что строители начали отделку фасадов у нового здания детской поликлиники в столичном районе Кунцево. Детскую поликлинику оборудуют педиатрическим отделением, зоной вакцинопрофилактики, кабинетами здорового ребенка и кормления, помещениями врачей специалистов, функциональной диагностики и реабилитации.