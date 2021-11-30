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Ресторатор призвал сделать воду бесплатной во всех заведениях

Ирина Игнатенко

Общество
Ресторатор призвал сделать воду бесплатной во всех заведениях
Фото: Pixabay / Michael Tavrionov

Вода должна быть бесплатной для всех посетителей ресторанов. Такое заявление сделал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

Он отметил, что необходимо закрепить это правило на законодательном уровне. Порой человеку необходим стакан воды, чтобы принять лекарство, и он должен иметь возможность получить его бесплатно.

— Простая вода, которая из-под фильтра, должна быть однозначно бесплатной, — отметил он в комментарии НСН.

Сергей Миронов также отметил, что настоящее время выросли цены на мясо рыбу в ресторанах. Это связано с проблемами с поставками продукции в период коронавирусной пандемии.

По его словам, в первую очередь растут цены на продукты, которые находятся в дефиците. Так, например, блюда из осьминога стали стоить в два раза дороже. Некоторым ресторанам пришлось вывести такие блюда из меню.

До этого сообщалось, что цены в ресторанах в 2022 году могут вырасти на 15 процентов. Основная причина роста цен — увеличение стоимости продуктов, которые закупает общепит.

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