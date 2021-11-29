Цены в ресторанах в 2022 году могут вырасти на 15 процентов

Сотрудник столичной кофейни Денис Якубов проверяет QR-код у посетительницы Анастасии Елесиной. По мнению экспертов ресторанной отрасли, пандемия коронавируса и введенные ограничения — не единственная причина повышения цен на блюда и напитки / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В 2022 году ожидается повышение цен в ресторанах в среднем на 15 процентов. Эксперты отрасли рассказали, с чем связан рост стоимости блюд и что ждет бизнес в следующем году.

По словам президента Союза управляющих ресторанами России Сергея Миронова, основная причина роста цен — увеличение стоимости продуктов, которые закупает общепит.

— Второй фактор — пандемия коронавируса, из-за которой приостановилось производство некоторых продуктов и возник их дефицит. Третья причина — нарушение логистики. Сейчас закрыты границы со многими странами, и некоторые товары просто перестали ввозить в Россию. На другие продукты, например некоторые виды мяса, ввел ограничения Роспотребнадзор, — рассказал Миронов. — И еще одна, не менее важная причина — нестабильность курса доллара и евро.

Эксперт отметил, что в категорию сильно подорожавших продуктов попал осьминог. Рестораны почти убрали его из своих меню. Еще полгода назад этот морепродукт стоил около 700 рублей за килограмм. Сейчас его стоимость увеличилась до 1500 рублей.

— К тому же холодное время года — не сезон для фруктов и овощей. Соответственно, цены на них в начале года будут повышенными. Ожидается увеличение стоимости крепкого алкоголя и вина, потому что чаще всего рестораны закупают импортные напитки, — отметил Миронов.

Среди других причин, которые влияют на рост цен, увеличение стоимости аренды помещений, высокие налоги и нехватка квалифицированных кадров.

— Сейчас люди менее охотно идут в ресторанную сферу, потому что отрасль стала рискованной. Профессионалы с образованием и опытом уходят из бизнеса. Возникает вопрос: кого брать на их место? Вузы почти не готовят барменов и поваров. А потому предприниматели нанимают непрофессионалов, которые в одиночку не смогут выполнять сразу многие обязанности на кухне. Приходится брать несколько специалистов, из-за чего у ресторана растут расходы на зарплату. Все это тоже косвенно влияет на стоимость блюд, — сказал Миронов.

Позитивные тренды, которые ожидают рестораторов в следующем году, — это развитие сферы доставки и франшиз.

— Когда предприниматель открывает ресторан с нуля, он сильно рискует. Другое дело — купить франшизу известного заведения, которое имеет сформировавшийся план, прогноз, бюджет. А владелец такого предприятия будет подсказывать вам, что делать. Эта практика успешно развивалась в 2021 году и будет актуальна в следующем, — отметил Сергей Миронов.

Бороться с повышением цен представителям индустрии необходимо сообща, считает председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

— Наша организация планирует создать НКО для производителей, предпринимателей, потребителей и органов государственной власти, чтобы решать возникающие вопросы всем вместе. Например, Минприроды предлагает увеличить налог компаниям, которые используют неэкологичные тары. Дополнительные сборы тоже приведут к росту цен. Так что такие вопросы нужно решать сообща, искать альтернативные варианты, — сказал Шапкин.

По его словам, еще одна проблема, с которой нужно бороться, — некачественный алкоголь в сфере общепита.

— В ресторанах почти нет контроля над тем, что наливает клиентам официант. И бывает, что рестораторы в целях экономии закупают дешевый алкоголь, переливая его в другие тары, — говорит Шапкин.

Решить эту проблему поможет закупка напитков в мини-бутылках, которые сотрудники ресторана будут открывать перед посетителями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики:

— Цены на продукты вырастут однозначно во всем мире. Вопрос в том, насколько интенсивно. Это пока сложно спрогнозировать, потому что коронавирус — главная причина роста стоимости еды и непродовольственных товаров. Пандемия очень непредсказуема. Второй фактор — инфляция. Если прогнозы Центрального банка сбудутся и в 2022 году ее уровень составит 4,5 процента, то рост цен на продукты будет незначительный.