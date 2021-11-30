Военный эксперт назвал преимущества ракеты «Циркон»

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Военный эксперт Алексей Леонков назвал преимущества российской ракеты «Циркон».

Он отметил, что данная ракета является гиперзвуковой и используется для дальнего перехвата и уничтожения надводных кораблей вероятного противника. Скорость полета составляет порядка 8 чисел Маха, то есть предполагаемое расстояние ракета преодолевает за очень короткое время.

Леонков отметил, что «Циркон» может использоваться с разными целями, она абсолютно универсальна.

— Ракета может использоваться на надводных кораблях, подводных лодках и на комплексах береговой обороны. Все это благодаря универсальной пусковой установке, — подчеркнул он в комментарии Nation News.

Эксперт добавил, что появление «Циркона» уже вызвало сильнейший переполох в командовании ВМС США, так как у них нет оружия, которое смогло бы остановить подобную ракету.

Накануне фрегат «Адмирал Горшков» выполнил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море. Ракету удалось запустить на дальность свыше 400 километров. Она успешно поразила цель.