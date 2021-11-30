Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Военный эксперт назвал преимущества ракеты «Циркон»

Ирина Игнатенко

Общество
Военный эксперт назвал преимущества ракеты «Циркон»
Фото: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Военный эксперт Алексей Леонков назвал преимущества российской ракеты «Циркон».

Он отметил, что данная ракета является гиперзвуковой и используется для дальнего перехвата и уничтожения надводных кораблей вероятного противника. Скорость полета составляет порядка 8 чисел Маха, то есть предполагаемое расстояние ракета преодолевает за очень короткое время.

Леонков отметил, что «Циркон» может использоваться с разными целями, она абсолютно универсальна.

— Ракета может использоваться на надводных кораблях, подводных лодках и на комплексах береговой обороны. Все это благодаря универсальной пусковой установке, — подчеркнул он в комментарии Nation News.

Эксперт добавил, что появление «Циркона» уже вызвало сильнейший переполох в командовании ВМС США, так как у них нет оружия, которое смогло бы остановить подобную ракету.

Накануне фрегат «Адмирал Горшков» выполнил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море. Ракету удалось запустить на дальность свыше 400 километров. Она успешно поразила цель.

Читайте также:
Ракеты Корабли Россия
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отношения с Германией после Меркель лучше не станут

Павел Воробьев
Павел Воробьев

Реальные события драматичнее сценариев

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Мы разучились ценить свободу и независимость

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Заложники идеологических штампов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Главный приз конкурса присуждается…

Все мнения
О проекте