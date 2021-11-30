Штормовое предупреждение до вечера 30 ноября объявили в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Штормовое предупреждение объявили в Москве до 21:00 30 ноября из-за усиления скорости порывов юго-западного ветра до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по столице во вторник, 30 ноября.

В ведомстве порекомендовали жителям города быть внимательнее и осторожнее на улицах.

— Обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями и не оставляйте детей без присмотра, — заявили в МЧС по Москве.

Также автомобилистам посоветовали парковать машины вдали от деревьев и непрочных высоких сооружений, говорится в сообщении.

В Комплексе городского хозяйства по городу уточнили, что в настоящий момент сведения о непогоде транслируются на городских видеоэкранах и направляются горожанам в смс-сообщениях.

— Организовано патрулирование зон отдыха и парков для дополнительного предупреждения горожан о неблагоприятных погодных явлениях, — заключили в учреждении.

Утром 30 ноября температура воздуха в Москве составила 7,5 градуса тепла. В городе зафиксирован рекорд температуры для 30 ноября за последние 47 лет.