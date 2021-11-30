Рекорд тепла для 30 ноября зафиксировали в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Температура воздуха в Москве составила 7,5 градуса тепла. В городе зафиксирован рекорд температуры для 30 ноября за последние 47 лет. Об этом сообщает сайт «Метеоновости».

Отмечается, что такого уровня температура достигла к 7:00 вторника в районе главной метеостанции Москвы на ВДНХ.

— Прежний температурный рекорд составлял 5,8 градуса и принадлежал 1974 году, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что генуэзский циклон «Бенедикт» пришел в столицу около полуночи. Отмечается, что он резко изменил характер погоды. На дорогах столицы работает спецтехника, бригады аварийных служб готовы в случае необходимости ликвидировать возможные подтопления.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что интенсивные обложные дожди сменятся во второй половине дня снегопадом.

А в первую зимнюю ночь в Москве синоптики обещают метель и гололедицу. Зима в столице начнется с похолодания. Вероятность осадков сохранится в ночь на 2 декабря, а температура может опуститься до шести градусов мороза. Днем ожидается потепление — от минус двух градусов до нуля, а ветер немного стихнет.