Циклон «Бенедикт» пришел в Москву

Фото: Павел Волков

Генуэзский циклон «Бенедикт» пришел в столицу около полуночи. Отмечается, что он резко изменил характер погоды.

Дожди пришли на большую часть Москвы и Подмосковья. На дорогах столицы замечена спецтехника, бригады аварийных служб готовы в случае необходимости ликвидировать возможные подтопления.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что интенсивные обложные дожди сменятся во второй половине дня снегопадом с ухудшением.

Синоптик предупредил о необычной погоде в Центральной России в начале недели. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что во вторник, 30 ноября, ожидаются сильные осадки, а в среду, 1 декабря, резко похолодает.

До этого кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко рассказала, что дождливая и облачная погода может вызвать головную боль и влиять на общее состояние здоровья. Эксперт отметила, что в пасмурные дни обычно темно, что негативно сказывается на глазах. Недостаток света может стать причиной головных болей. Медик порекомендовала в непогоду почаще включать свет в помещениях. Это можно делать даже утром, так как в этом вопросе лучше ориентироваться на свои потребности, а не на время суток.