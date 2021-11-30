Наталья Сергунина: Презентация международного рейтинга The World's 50 Best Restaurants пройдет в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Презентация престижного международного рейтинга гастрономической индустрии The World's 50 Best Restaurants впервые пройдет в Москве летом 2022 года. Об этом во вторник, 30 ноября, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, к презентации будет приурочена пятидневная тематическая программа для профессионалов и поклонников высококлассной кухни. С 16 по 20 июля запланировано проведение встреч, мастер-классов и лекций. Москву посетят более двух тысяч профессионалов, гастрономических обозревателей и экспертов. Отмечается, что среди них будут шеф-повара ресторанов, попавших в список 50 лучших.

— Это мировые звезды сферы гастрономии. Вместе с ними в центре международного внимания будет и Москва, — отметила заммэра.

The World's 50 Best Restaurants существует около 20 лет. Площадкой проведения итоговой церемонии на протяжении многих лет был Лондон, после чего ее организовывали в Нью-Йорке, Мельбурне, Сингапуре и других мегаполисах мира. В нее входят места, где можно получить уникальные гастрономические впечатления и ознакомиться с мировыми кулинарными тенденциями.

По словам управляющего директора The World’s 50 Best Restaurants Тима Брука-Уэбба, выбор Москвы местом проведения презентации был очевиден. Столицу выбрали из-за стремительного развития ее ресторанной индустрии.

14 октября в концертном зале «Зарядье» состоялась пресс-конференция, посвященная презентации ресторанного гида Michelin по столице России. В церемонии принял участие мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что вручение звезд Michelin ресторанам города — значимое событие для всего профессионального сообщества. На сегодняшний день в столице работает более 15 тысяч заведений общественного питания. Они предлагают разные кухни и концепции.