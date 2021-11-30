День хоккея отметят на ВДНХ

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Промышленности Карта всех событий

Главная выставка страны 1 декабря приглашает горожан принять участие в праздновании Дня хоккея. На самом большом катке города пройдут мастер-классы, показательные тренировки, занятия по флорболу и чирлидингу.

На креативном мастер-классе все желающие под руководством художника смогут превратить обычную клюшку в произведение искусства, расписав ее красками.

На открытой спортивной площадке у арки главного входа пройдут занятия по флорболу. Их участникам покажут, как обращаться с пластиковым мячом и наносить удары специальной клюшкой.

Самых юных спортсменов ждут на детском катке. Под руководством инструкторов они познакомятся с азами игры в хоккей с шайбой и научатся выполнять базовые приемы. Кроме того, в детском павильоне проката проведут турниры по настольному хоккею.

Чирлидеры покажут акробатические трюки на коньках и проведут мастер-классы для всех желающих.

Участие в мероприятиях по билетам на каток и регистрации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, в среду на YouTube-канале парка «Фили» будет опубликован мастер-класс по хоккею, посвященный Всероссийскому дню хоккея. Здесь расскажут об основных приемах и правилах, используемых в этом виде спорта.