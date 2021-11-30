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Рафик Загрутдинов сообщил о старте монтажа съезда с ЮВХ на Волгоградский проспект

Виктория Сикерина

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Рафик Загрутдинов сообщил о старте монтажа съезда с ЮВХ на Волгоградский проспект
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Юго-Восточная хорда Карта всех событий

Монтаж пролетных сооружений съезда с Юго-Восточной хорды на Волгоградский проспект стартовал в столице. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов во вторник, 30 ноября.

Он отметил, что в настоящий момент специалисты занимаются установкой железобетонных балок и бетонированием пролетов магистрали.

— Кроме этого, на развязке ведется переустройство инженерных коммуникаций, в том числе переустройство теплосети, кабельной линии 110 кВ, работы по усилению коллектора реки Нищенки, — заявил глава ведомства.

Рафик Загрутдинов напомнил, что на участке от Грайвороновской до Шоссейной улицы ведутся строительные работы в рамках реализации проекта по созданию улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций. Так, в городе предусмотрены ремонт и возведение более 10 километров дорог, в числе которых пять эстакад.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина строительство Юго-Восточной хорды планируем завершить до конца 2023 года, — заключил руководитель департамента строительства по столице.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что почти 73 километра дорог построили в столице за прошедшие месяцы 2021 года.

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