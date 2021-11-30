Более пяти тысяч квадратных метров охраняемых природных территорий освободили от самостроя

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Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

Сотрудники Госинспекции по недвижимости и ГПБУ «Мосприрода» за 2021 год выявили более двух десятков ветхих и незаконно возведенных строений на охраняемых природных территориях столицы. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Высвободившаяся площадь зеленых территорий составила 5340 квадратных метров. Наибольшее количество нелегальных объектов — 10 — выявили и демонтировали в Северо-Западном округе, восемь объектов — в Западном, на юго-востоке столицы устранили пять самостроев и одну незаконную постройку демонтировали в Восточном округе, — уточнил заместитель мэра.

Всего, по его словам, было обнаружено 24 ветхих, руинированных и незаконно возведенных строения на территории природно-исторических парков «Измайлово», «Кузьминки-Люблино», «Тушинский», «Москворецкий» и других.

Как отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, наибольшую опасность представляют заброшенные разрушающиеся постройки. Так, например, около поймы реки Сетунь было выявлено три самостроя, находившихся в полуразрушенном состоянии и окруженных строительным мусором. Общая площадь самостроя достигала 227 квадратных метров.

До этого, 26 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что при благоустройстве природных территорий Москвы власти города проводят консультации со специалистами, экологами и жителями. По словам мэра, власти города стараются обустроить эти территории так, чтобы жителям было комфортно и безопасно гулять в них, заниматься спортом и приходить туда с детьми.