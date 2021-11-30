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Астрологи назвали несовместимые по знаку зодиака пары мужчин и женщин

Дарья Чентаева

Общество
Астрологи назвали несовместимые по знаку зодиака пары мужчин и женщин
Фото: Pexels

Астрологи назвали шесть пар знаков зодиака, отношения которых обречены на провал и приведут только к вечным конфликтам и разбитым сердцам.

Весы и Рак

Скромные Раки могут просто испугаться шумных Весов. Знаки зодиака рискуют не сойтись темпераментом и образом жизни. Также общительные Весы не смогут окружить Раков достаточным вниманием, так как всю свою энергию они будут уделять друзьям.

Водолей и Рыбы

Гордые Водолеи и эгоистичные Рыбы явно не смогут поладить друг с другом. Рыбы крайне обидчивы, им необходимо чужое одобрение. Водолеи из-за своей ветрености могут просто не заметить желаний партнера.

Стрелец и Скорпион

Представители этих знаков зодиака живут в двух абсолютно разных мирах. Скорпионы — жесткие, целеустремленные, обожающие раскладывать все по полочкам, просто не смогут понять легкомысленных Стрельцов. Ветреные Стрельцы не смогут дать Скорпионам стабильность и постоянство.

Близнецы и Козерог

Трудяги Козероги даже близко не подойдут к взбалмошным Близнецам. Им в свою очередь будет скучно рядом с консервативными Козерогами.

Лев и Дева

Сильные Львы будут пытаться обуздать и подчинить Дев. Но такое не представляется возможным, так как Девам будет просто все равно.

Телец и Овен

Влюбленные рискуют столкнуться друг с другом рогами и никогда не прийти к компромиссу. Овны не станет тратить время на упрямых партнеров, а Тельцов в таких отношениях больше всего будет раздражать внешняя безэмоциональность Овнов, передает Пятый канал.

Ранее астрологи назвали самые романтичные знаки зодиака. Ими оказались Весы, Раки и Рыбы.

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