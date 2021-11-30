«Многосторонний торг»: зачем Эрдоган предложил включить Турцию в переговоры между Россией и Украиной

Фото: Telegram-канал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

Предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о включении Турции в переговоры между Россией и Украиной будет проигнорировано Россией. Эрдоган действует так ради личной выгоды, но наличие посредника будет шагом признания между Украиной и РФ межгосударственной войны. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Станкевич.

По его словам, политика турецкого лидера, как и всех правителей страны, в далеком прошлом — это «многосторонний торг». Страна пытается «войти в любую какую-то ситуацию и попытаться наладить торг с разными сторонами, ища выгоду для себя. Эрдоган продолжает старую османскую политику. В этом смысле нет ничего нового», сказал политолог.

Станкевич особо подчеркнул, что России такое посредничество ни в коем случае не нужно. Все вопросы, которые она хотела бы решить, она вправе решать самостоятельно.

— А включать сейчас какое-то посредничество это означает, что между Россией и Украиной есть межгосударственная война, как пытается утверждать Украина. Ни в коем случае не нужно России это. Конечно, на такое она не согласится, не пойдет. И эта непрошенная услуга будет проигнорирована, — сказал эксперт.

До этого Эрдоган заявлял о необходимости сохранять территориальную целостность Украины, направленную на установление геокультурного влияния на страну.

По словам Станкевича, президент Турции такими заявлениями продолжает линию построения своей неоосманской империи. Причем эта империя предполагает не административный контроль, а такое новое явление, как геокультурное влияние на Украину.

Политолог также добавил, что в настоящее время от Украины «достаточно серьезно дистанцируются» и Германия, и Франция, да и интерес США к государству угасает. Поэтому для Турции сложившаяся ситуация — это хороший повод, чтобы стать «для киевского режима близким и опекающим партнером». И, конечно, от реализации плана по установлению геокультурного влияния на Украину Эрдоган и его государство получат определенную выгоду, в том числе экономическую.