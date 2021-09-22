«Опекающий партнер»: зачем Эрдоган выступает за сохранение суверенитета Украины

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Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости сохранять территориальную целостность Украины направлено на установление геокультурного влияния на страну. Турки планируют стать для украинцев «опекунами», что принесет им различную, в том числе экономическую, выгоду. Однако за такое влияние им придется конкурировать с Россией, заявил в комментарии «Вечерней Москве» политолог Сергей Станкевич.

Турция считает необходимым сохранить территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого страна не признает, заявил Эрдоган на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН. Он подчеркнул, что с этой целью также необходимо прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар.

По словам Сергея Станкевича, президент Турции такими заявлениями продолжает линию построения своей неоосманской империи. Причем эта империя предполагает не административный контроль, а такое новое явление, как геокультурное влияние на Украину.

— Думаю, нужно относиться к этой ситуации спокойно. Эрдоган и Турция, которой он руководит, нужны нам как ситуативные партнеры. Заявления мы отвергаем, но работать по конкретным вопросам, которые нужны России, несомненно будем. Я не вижу в этих заявлениях оснований для разрыва отношений. Понимать, с кем мы имеем дело, конечно, будем, относясь к этому совершенно трезво, — подчеркнул Станкевич.

Он также добавил, что в настоящее время от Украины «достаточно серьезно дистанцируются» и Германия, и Франция, да и интерес США к государству угасает. Поэтому для Турции сложившаяся ситуация — это хороший повод, чтобы стать «для киевского режима близким и опекающим партнером». И, конечно, от реализации плана по установлению геокультурного влияния на Украину Эрдоган и его государство получат определенную выгоду.

— В этом есть и экономическая составляющая. Они уже поставляют туда немало своей продукции. Видимо, будут и инвестировать в Украину. Такой замысел. Экономическая составляющая нас мало волнует, а вот в плане геополитического влияния, думаю, мы будем конкурировать, — заключил собеседник издания.

21 сентября в администрации Эрдогана сообщили, что он собирается приехать в Сочи с визитом 29 сентября. Визит турецкого лидера на территорию России будет однодневным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что во время грядущей встречи Владимир Путин обсудит с Эрдоганом двусторонние отношения и ситуацию в Сирии.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».