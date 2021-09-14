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Оформление победы: зачем Асад неожиданно прилетел к Путину

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Политика
Оформление победы: зачем Асад неожиданно прилетел к Путину
Фото: Администрация президента РФ

Необъявленный визит президента Сирии Башара Асада в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным не является чем-то необычным. Это связано с тем, что мировое сообщество не признает власть сирийского лидера легитимной. Именно для решения этого вопроса президент САР и прилетел в Москву. Такого мнения придерживается политолог Сергей Станкевич.

Президенты вели беседу в Кремле в понедельник вечером, 13 сентября. Путин поздравил Асада с успешными для него результатами выборов. По словам российского лидера, народ Сирии доверяет своему президенту. Несмотря на все сложности и трагедии в государстве, сирийцы связывают восстановление страны и возвращение к нормальной жизни именно с Асадом. Путин подчеркнул, что глава САР делает многое для построения диалога с его политическими оппонентами.

Президент РФ также рассказал, что сирийское правительство контролирует 90 процентов территории страны. Но в государстве до сих пор сохраняются очаги терроризма. Асад в свою очередь подтвердил, что совместными усилиями армии двух стран достигли существенных результатов в деле борьбы с терроризмом.

По словам Станкевича, необъявленный визит Асада не является необычным или удивительным явлением в политике: «рабочий визит, чтобы сверить часы и поговорить о политическом оформлении победы, которую Дамаск одержал с помощью России во внутренней войне». Сирия сегодня находится в «транзитном» положении, при котором в стране нет нормально функционирующих политических институтов. Итоги майских выборов, на которых Асад был переизбран президентом, не признаются международным сообществом, в том числе ООН.

Станкевич отметил, что в Сирии необходимо восстановить политический процесс, который будет признан. Для этого нужно завершить подготовку конституции в таком варианте, в котором какие-либо оппозиционные силы согласятся войти в промежуточное правительство и принять участие в выборах.

— Я думаю, что речь на переговорах шла в основном о том, как решить этот переходный процесс. Военная часть закончена, более 90 процентов территории страны контролируется Дамаском. Речь о том, как политически урегулировать ситуацию, которая военным образом уже стабилизирована. Конституция, правительство национального согласия, выборы, признаваемые международным сообществом с международным наблюдением. Это позволит стране окончательно зажить нормальной жизнью, — сказал эксперт.

Он отметил, что еще одной важной темой беседы Путина и Асада было присутствие на территории Сирии войск иностранных государств без мандата ООН и разрешения центрального правительства. Но данный вопрос решить непросто.

— Но этот вопрос, в принципе, сейчас лучше не обострять. Может, к нему лучше вернуться, когда власть в Дамаске будет легитимирована окончательно, — сказал Станкевич.

Также он подчеркнул, что снятие американских санкций с Сирии не предвидится в ближайшее время. США обосновывают меры тем, что в республике нет легитимной власти. До ближайших международных выборов санкции останутся, уверен политолог.

— Какой-то особенной реакции на встречу не будет. В принципе, Америка начала уходить с большого Ближнего Востока, из всех конфликтных зон. Только что был Афганистан, до конца года они уйдут из Ирака. Думаю, что тот контингент американский, который пока что остается в Сирии, тоже будет выведен, скорее всего, в течение следующего года, — заключил Станкевич.

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