Выставка «Кадр за кадром» откроется в столичной библиотеке

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

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Российская государственная детская библиотека с 1 декабря представляет выставку «Кадр за кадром», посвященную диафильмам.

Посетители увидят диафильм «Как делаются диафильмы» и оригиналы рисунков к диафильмам «Про тигренка, любившего принимать ванну», «Карлик Нос», «А дело было ночью», «Роланд-оруженосец», «Ханс Чурбан», «Как один мужик двух генералов прокормил» и «Кто?».

Отдельное пространство экспозиции посвящено снимавшимся в диафильмах куклам.

Кроме того, на выставке гостей познакомят с макетами диафильмов. На ней представлены диапроекторы и пеналы для упаковки диафильмов, фотографии и документы об истории студии «Диафильм», модель рабочего стола художника, технологии производства, различные типы диафильмов (классический, звуковой и диафильм с брошюрой).

В интерактивной зоне с помощью рабочей модели «волшебного фонаря» начала XIX века можно нарисовать и сразу посмотреть «теневые картины».

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщает пресс-служба библиотеки.

В музее «Садовое кольцо» 3 декабря начинает работу выставка «Новогодняя сказка в зимнем лесу». Экспозиция содержит работы художницы Анастасии Куровой.

Посетители увидят акварельные произведения искусства на тему русской зимы. Художник воспевает красоту зимы на рассвете, ночью, при теплом закатном солнце и днем, когда снег особенно слепит своей белизной. Несколько работ посвящены природе Кавказа в акварельной серии «Адыгея».