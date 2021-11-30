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Нутрициолог рассказала, какие фрукты лучше покупать зимой

Дарья Чентаева

Сюжет: 

Еда
Общество
Нутрициолог рассказала, какие фрукты лучше покупать зимой
Фото: Unsplash

Нутрициолог Мария Розанова рассказала, что зимой стоит употреблять фрукты, которые в этот период растут и вызревают в других теплых странах, а не лежат на длительном хранении.

— Например, зимой апельсины зреют в Испании, Греции, Израиле. Ближе к Новому году появляются марокканские мандарины свежего урожая. В начале зимы с Кавказа к нам привозят зеленые плоды фейхоа — это один из самых богатых витаминами и полезными веществами продукт — сообщила эксперт.

Специалист рекомендует приобретать фрукты в магазинах, где есть знак проверки качества и сертификация. Так можно обезопасить себя от вредных бактерий. Также следует тщательно мыть фрукты перед употреблением, так как часто их обрабатывают воском для более длительного хранения.

Розанова отметила, что важно употреблять фрукты отдельно от каш и молочных продуктов. Таким образом все ценные вещества и полезные витамины будут хорошо всасываться, удастся избежать процессов брожения в кишечнике, передает «Москва 24».

Нутрициолог Анастасия Гаврикова рассказала, сколько воды в день нужно потреблять человеку. Врач советует ориентироваться на следующие нормы: 30 миллилитров жидкости на один килограмм идеальной массы тела.

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