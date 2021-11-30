Форум «Языковая политика в Российской Федерации» пройдет в декабре

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V форум «Языковая политика в Российской Федерации» пройдет в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» 16 декабря 2021 года.

Уточняется, что организатором мероприятия выступает Федеральное агентство по делам национальностей.

До этого стало известно, что участниками IV Молодежного онлайн-форума «Наследие», который прошел онлайн с 25 по 27 ноября, стали более 30 тысяч человек. Представители научного и профессионального сообщества, а также органов власти и профильных СМИ выступили на деловой программе. Выступление главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова состоялось на пленарной сессии.

Большинство голосов в номинации «Приз зрительских симпатий» получила команда с концепцией «Дом детства», включающей музей детства, где посетители смогут проследить развитие игровых технологий и интернета. Заключительный день форума отметился мастер-классами, квизами и онлайн-лекциями.