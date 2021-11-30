Москва вошла в топ‑5 регионов России по прохождению «Урока цифры»

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Москва и область вошли в пятерку регионов-лидеров по прохождению всероссийского образовательного проекта «Урок цифры», сообщает РИАМО.

Лидерами по числу школьников, ставших участниками проекта, среди регионов стали Белгородская область, Москва и Московская область, Омская и Самарская области.

За первую из трех недель проведения «Урока цифры» по теме «Разработка игр» в нем приняли участие уже свыше миллиона ребят школьного возраста.

Ученики в ходе занятия узнают полезную информацию о разработке игр, узнают, какие профессии существуют в данной сфере, могут попробовать себя в роли разработчиков.

Специалисты отмечают, индустрия компьютерных игр сегодня является одной из самых быстро развивающихся отраслей в IT, а также она находит интерес у современных подростков.

До этого сообщалось, что, согласно результатам опроса, треть российских школьников хотела бы работать в игровой индустрии, но каждый пятый учащийся опасается, что родители не одобрят этот выбор. В опросе от 29 ноября приняли участие более 2000 учеников с шестого по девятый класс российских школ.