Опрос: треть школьников хотела бы работать в игровой индустрии, но боится неодобрения родителей

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Треть российских школьников хотела бы работать в игровой индустрии, но каждый пятый учащийся опасается, что родители не одобрят этот выбор. А самая популярная профессия среди школьников в данной сфере — стример. Это следует из опроса компании VK в рамках нового этапа «Урока цифры», который посвящен разработке игр и пройдет до 12 декабря в школах по всей стране. Документ есть в распоряжении «Вечерней Москвы».

В опросе от 29 ноября приняли участие более 2000 учеников с шестого по девятый класс российских школ. Согласно его результатам, 29 процентов учеников средней школы хотели бы в будущем работать в сфере разработки игр. Каждый третий из ребят (32 процента) уверен, что это направление всегда будет востребовано.

— 38 процентов считают разработку игр перспективным направлением для построения карьеры. При этом каждый пятый (19 процентов) интересуется им, но признается, что пока мало о нем знает. Большинство школьников (76 процентов) хотели бы, чтобы в их школах появились уроки или дополнительные занятия по разработке игр... Главным барьером на пути к карьере в игровой сфере для школьников является страх того, что родители не одобрят этот выбор. Этого опасается каждый пятый школьник (21 процент), — говорится в результатах опроса.

На втором месте из барьеров стоит отсутствие понимания, где нужно учиться, чтобы работать над созданием игр (17 процентов). Также 8 процентов учеников отметили отсутствие информации о профессиях и возможностях развития в этой сфере.

— Больше всего в игровой сфере ребят привлекают возможности создавать проекты для многомиллионной аудитории (35 процентов), превратить хобби в работу (24 процента) и получать достойную зарплату (15 процентов). С высоким заработком работа в сфере разработки игр ассоциируется у каждого третьего школьника (31 процент). Интересно, что меньше всего (10 процентов) называют такую работу модной и престижной, — подчеркивается в документе.

Интересно, что самым важным условием успешной работы в игровой сфере ученики считают хорошую осведомленность об игровых проектах и игроках (22 процента). А 12 процентов школьников убеждены, что для создания игры, нужно самому быть заядлым геймером.

Кроме того, 11 процентов участников опроса уверены, что для работы в этой сфере необходимо получение игровой специальности в вузе, столько же отметили, что можно окончить короткие курсы. Еще 10 процентов учеников считают, что отправлять резюме в игровые компании можно, не имея специального образования, если ты хорошо разбираешься в играх.

В опросе отмечается, что 15 процентов учеников средней школы уже учатся создавать игры в свободное время. Каждый четвертый планирует в будущем пойти на профильные курсы.

— При этом 28 процентов готовы начать работать в игровой сфере сразу после окончания школы. Больше половины (56 процентов) хотят строить карьеру в российской компании, — говорится в опросе.

Ко всему прочему 45 процентов учеников считают перспективной с точки зрения профессии такую работу, как стример. На втором месте по популярности с большим отрывом идет разработчик. Эту профессию знают 13 процентов участников опроса, ее перспективность отмечают 16 процентов.

Образовательный проект для школьников «Урок цифры» стартовал в декабре 2018 года по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и АНО «Цифровая экономика». Проект позволяет школьникам развить цифровые компетенции, помогает им определиться с профессией. За три года дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 41 миллиона раз.