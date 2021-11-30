Врач объяснил, как повысить качество сна

Фото: Unsplash

Британский врач Каран Радж рассказал, как проспать крепко до самого утра. Специалист отметил, что в прохладе организм человека лучше вырабатывает мелатонин, который отвечает за качество сна. Чтобы погрузиться в крепкий сон, организму нужно снизить температуру тела. Поэтому лучше всего спать в прохладной комнате.

— Сон в холодной комнате может улучшить метаболизм. Существуют исследования, которые показывают, что воздействие холода может увеличить количество бурого жира, вырабатываемого стволовыми клетками, — подчеркнул он.

Такой жир улучшает обмен веществ, защищает человека от ожирения и диабета, а также улучшает чувствительность к инсулину.

Специалист также добавил, что при насыщении клеток тела кислородом происходит восстановление биоритмов, передает издание «Невские новости».

До этого сомнолог предупредил об опасности будильника для здоровья человека. Регулярное использование прибора именно для пробуждения даже опасно для организма. Однако однократное применение будильника никак не скажется на здоровье человека.