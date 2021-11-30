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Доктор Мясников назвал эффективный способ лечения храпа

Анна Михалюк

Общество
Доктор Мясников назвал эффективный способ лечения храпа
Фото: Pexels

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал эффективный способ лечения ночного апноэ.

Доктор объяснил, что обследование таких пациентов проходит в больнице: человек засыпает под наблюдением специалистов. Он подключен к приборам, которые фиксируют уровень кислорода в крови. Если выявлены изменения, необходимо назначить лечение, и один из видов — это операция.

— Сейчас есть много оперативных способов борьбы с храпом, но есть один недостаток: может не помочь. Храп может возобновиться в любое время. Также, чтобы избавиться от храпа, в свой рацион необходимо включить яйца, оливковое масло, горбушу, мед, селедку, лосось, авокадо. В общем, продукты, богатые жирами, — рассказал врач в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

При этом самый эффективный способ борьбы с ночным апноэ, по словам Мясникова, — СИПАП-терапия, благодаря которой поддерживается постоянное положительное давление воздуха в дыхательных путях.

— Ношение кислородной маски ночью — это действенный способ борьбы с храпом. Мне казалось, что спать в ней просто неудобно, но я поговорил с пациентами, которые ее используют, и они не готовы от нее отказаться: качество сна совершенно другое.

Употреблять снотворное людям с храпом не рекомендуется: из-за проблем с дыханием человек может перестать дышать.

Сомнолог предупредил об опасности будильника для здоровья человека.

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