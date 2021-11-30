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«Прокатятся катком»: британцы признали неспособность страны противостоять армии России

Полина Долганова

Политика
«Прокатятся катком»: британцы признали неспособность страны противостоять армии России
Фото: royalnavy.mod.uk

Читатели британской газеты The Times оценили высказывание российского посла в Лондоне Андрея Келина о риске эскалации конфликта из-за приближения войск Великобритании к украинской границе. Многие пользователи отметили, что такие действия британцев из-за ситуации на Украине ничем не оправданы, а в случае военного конфликта их ожидает поражение.

Многие комментаторы отметили, что Великобритании не стоит вмешиваться в отношения других стран.

— Пожалуй, российские военные асфальтовым катком прокатятся по британской армии в случае ее участия в столкновениях на Украине, — написал пользователь Сети.

Другие комментаторы выразили мнение, что в стране не хватает численности армии, поэтому британским военным стоит «отойти в сторонку».

Накануне в СМИ появилась информация, что оперативная группа спецназа Великобритании запланировала отправить на Украину до 600 военнослужащих в случае «вторжения армии России» на территорию страны. Об этом писала газета The Mirror в воскресенье, 14 ноября.

Позже британский посол в Киеве Мелинда Симмонс опровергла эту информацию. При этом она уточнила, что Лондон действительно обеспокоен «наращиванием» военной силы рядом с украинскими границами.

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