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Гостиничный комплекс с апартаментами построят в Тверском районе столицы

Дарья Чентаева

Город
Гостиничный комплекс с апартаментами построят в Тверском районе столицы
Фото: pixabay.com
Россия, Москва, Тверская улица, 10с1 Карта всех событий

Выдано разрешение на строительство гостиничного комплекса с апартаментами в Тверском районе. Об этом «Вечерней Москве» рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В девятиэтажной гостинице предусмотрено пятьдесят номеров и около ста апартаментов. Для удобства гостей здесь построят подземный паркинг.

Застройщик восстановит исторические помещения здания, их высоту и габариты, а также первоначальный вид сохранившихся наиболее ценных архитектурных элементов: сложную лепнину ручной работы, картуши, кариатиды, русты фасадов. Здесь для жителей и гостей столицы будут расположены комплекс апартаментов с видовыми пентхаусами, ресторан, торговая галерея, а также инфраструктура люксового пятизвездочного отеля.

20 октября стало известно, что около Киевского вокзала в Москве построят многофункциональный комплекс. Он будет состоять из пяти корпусов, один из них будет отведен под офисы, а четыре — под апартаменты. Все здания будут объединены подземной зоной с объектами торговли и автостоянкой. Для каждого строения предусмотрено свое фасадное решение.

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