Приложение «Инвестиционный портал Москвы» за год скачали более 7,5 тысячи раз

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За год мобильное приложение «Инвестиционный портал Москвы» скачали более 7,6 тысячи раз. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По его словам, выход приложения позволил создать удобную точку доступа ко всей полезной информации, инструментам и документам, касающимся ведения инвестиционной деятельности в городе.

— Приложение оказалось весьма востребованным у предпринимателей: за год количество скачиваний превысило 7,6 тысячи раз, — отметил Прохоров.

Отмечается, что ежедневно на инвестпортал заходят более 8,7 тысячи человек. На портале они могут воспользоваться тридцатью цифровыми сервисами, популярность которых также подтверждается цифрами — за этот год ими воспользовались 150 тысяч раз, а с момента создания ресурса — 445 тысяч раз.

— Мобильное приложение инвестиционного портала города Москвы позволяет предпринимателям получать все основные сервисы, доступные в веб-версии, в том числе подать заявку на осмотр объекта торгов, воспользоваться сервисами обратной связи и узнать актуальные новости о поддержке и развитии бизнеса в столице, — передает слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко официальный сайт мэра Москвы.

Днем ранее, 29 ноября, сообщалось, что объем инвестиций резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в высокотехнологичное производство города вырос в три раза за январь — сентябрь 2021 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За девять месяцев 2021 года резиденты технополиса вложили в создание и развитие высокотехнологичных производств столицы более 21,6 миллиарда рублей.