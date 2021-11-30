Политолог назвал ложью заявление Киева об отсутствии намека на переговоры о транзите газа с РФ

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Заявление главы украинской компании «Нефтогаз» Юрия Витренко об отсутствии «даже намека» на переговоры с Россией о заключении нового договора на транзит газа после 2024 года не соответствует действительности. Россия рассматривает продление договора, которое зависит от ряда обстоятельств и условий самого документа. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Станкевич.

— Это неправда, Россия не исключает продление контракта после 2024 года. Вопрос только в следующем: должна быть «сначала лошадь, а потом телега». Чтобы заниматься транзитом, надо понять, будет ли кто-то покупать этот газ сначала, чтобы его доставить покупателю. Поэтому сначала Россия должна понять, в какой мере Европа заинтересована в российском газе и в каких объемах после 2024 года. После этого встанет вопрос о том, как его туда доставить, — сказал политолог.

Он отметил, что продление контракта зависит от условий, которые будут складываться. Кроме спроса на газ, есть еще одна тема для обсуждения — условия его транзита. И эти условия должны быть достаточно выгодными для России. Предложить их должна Украина.

— И самое главное еще — есть такое условие, как «качай или плати». До сих пор оно включалось во все контракты, даже если ты, допустим, не прокачиваешь определенный объем газа, ты все равно должен за него заплатить. И это очень обременительные условия для России, вот вряд ли Россия согласится на такого рода условие в будущем. Пока оно существует в действующем контракте, — заключил Станкевич.

Прибыль, которую Украина ежегодно получает от транзита российского газа, сократится более чем на миллиард долларов после того, как газопровод «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в докладе Международного валютного фонда (МВФ). В документе отмечается, что последние пять лет украинская сторона получала от транзита российского топлива около 2,5 миллиарда долларов в год. В текущем году плата за транзит может сократиться на 40 процентов по сравнению с прошлыми годами.