Малышева назвала главные продукты для людей со второй группой крови

Медицинский брат Детской городской поликлиники № 110 Егор Щеколенко (справа) перед прививкой от коронавируса берет кровь на анализ у школьницы Марии Буряк. Чтобы стать участником исследования вакцины, необходимо сначала пройти обследование / Фото: Департамент здравоохранения Москвы

Доктор и телеведущая Елена Малышева рассказала о том, какие два продукта необходимо включить в рацион людям со второй группой крови.

— Исследования показали, что у людей с этой группой крови риск развития рака желудка выше, чем у других на 25 процентов. Кроме этого, высок риск развития тромбозов глубоких вен голени и тромбоэмболия легочной артерии, — рассказал врач в новом выпуске программы «Жить здорово».

Если есть риски возникновения болезней, то есть и продукты, которые способны эти риски снизить.

— Против тромбоэмболии эффективен витамин Е. Благодаря ему клетки крови не слипаются, и тромбы не образуются. Витамин содержится в миндале: 55 граммов этого ореха в сутки дают достаточную дозу, — объяснила врач.

Второй продукт, который лучше других профилактирует рак, — это брокколи. Сульфорафан, который в ней содержится, обладает противоопухолевой активностью.

Также Елена Малышева отметила, что людям со второй группой крови с сорока лет необходимо ежегодно делать гастроскопию и следить за венами.

Ранее телеведущая рассказала, что должно лежать в аптечке у каждой семьи.