Фото: Пресс-служба Госдумы

Православная церковь 1 декабря чтит память святых мучеников Платона и Романа. На Руси Роману и Платону молились об улучшении благосостояния. Также святых просили помочь пережить зиму, а следующей осенью подарить хороший урожай.

Среди обычаев и традиций 1 декабря в первую очередь можно отметить молитвы на денежное благополучие в семье. Однако для осуществления задуманного нужно обязательно посетить церковь и вместе с другими прихожанами обратиться с заветными словами к святым Роману и Платону. Лишь в этом случае они услышат просьбу и обязательно укажут верный путь, который приведет человека к заслуженной награде.

По традиции 1 декабря люди не занимались тяжелой работой. Однако это совершенно не значит, что народ бездельничал в этот день. В особенности внимание уделялось изготовлению игрушек и предметов быта из дерева или глины. Их делали для того, чтобы продать и на вырученные средства кормить свою зачастую большую семью.

Приметы погоды:

Какая погода стоит 1 декабря, такая и на протяжении всей зимы продержится.

Увидеть ожившего комара или муху — к оттепели.

Если за окном метель, то и на Масленицу заметет снегом все вокруг.

Увидеть разгуливающую по двору ворону — к потеплению.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно сделать 1 декабря для денежного благополучия

Именины отмечают: Платон, Роман, Николай.