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Исполняющего обязанности главы Минпромэнерго Карачаево-Черкесии задержали по делу Арашуковых

Илья Ашуров

Происшествия
Исполняющего обязанности главы Минпромэнерго Карачаево-Черкесии задержали по делу Арашуковых
Фото: moscow-live

В Ставрополе задержали исполняющего обязанности министра промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесии Хизира Боранукова. Задержание связано с делом Арашуковых. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

— Его задержали сотрудники Главного следственного управления СКР по СКФО на двое суток за нарушение меры пресечения в виде подписки о невыезде, которая была назначена Боранукову в связи с его деятельностью на другом месте работы в Ставропольском крае, — цитирует собеседника агентство.

Добавляется, что ранее Борануков работал в АО «Газпром газораспределение Ставрополь». Эта компания фигурирует в деле отца и сына Арашуковых.

Официального подтверждения информации о задержании Боранукова пока нет.

Дело Арашуковых

В январе 2019 года сотрудники полиции задержали теперь уже бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова прямо во время заседания Совета Федерации. Ему предъявили обвинение в участии в преступном сообществе, организации двух убийств и давлении на свидетелей. Суд наложил арест на его денежные средства и имущество.

В марте 2021 года СК завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова — бывшего советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз». Арашуковым и восьми бывшим руководителям региональных организаций газовой отрасли предъявили обвинения в хищении природного газа на сумму 3,8 миллиарда рублей на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики, а также растрате 747 миллионов рублей под видом оплаты по договорам подряда и выплат заработной платы родственникам.

Известно, что в список сообщников Арашуковых вошли сотрудники АО «Газпром газораспределение Ставрополь», в том числе бывший заместитель гендиректора Николай Романов.

Помимо этого, Арашуковым предъявлены обвинения в организации убийств в 2010 году в городе Черкесске зампреда молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, которые препятствовали преступной деятельности родственников.

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