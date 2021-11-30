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Психолог объяснила, на что стоит обращать внимание при онлайн-знакомствах

Ирина Игнатенко

Общество
Психолог объяснила, на что стоит обращать внимание при онлайн-знакомствах
Фото: pixabay.com

Психолог и трансформационный коуч Мария Иванова дала советы, на что стоит обращать внимание при онлайн-знакомствах. Специалист заявила, что найти достойного партнера на сайте знакомств непросто, но это вполне возможно.

Она отметила, что сначала стоит оценить адекватность человека, с которым началась переписка. Необходимо составить первое впечатление о человеке и решить, стоит ли продолжать общение.

— Это можно понять по тому, насколько человек пытается сблизиться и какие темы обсуждает, какие у человека интересы. И даже аккаунт человека много о нем говорит, — рассказала она в комментарии «Радио 1».

Насторожить должен и слишком красивый и хороший аккаунт. По мнению психолога, когда у человека все хорошо в жизни, обычно времени на сайты знакомств не хватает.

Назначать первую встречу лучше всего в людном месте, чтобы избежать опасных и неприятных ситуаций.

Ранее эксперты выяснили, почему москвичи стали экономить на свиданиях. Многие предпочитают провести свидание в парке или в кофейне и не готовы тратить более 1700 рублей.

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